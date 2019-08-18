2019-08-18T01:06:59+03:00
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в овертайме

Контрольный матч закончился со счетом 2:1
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Следующий матч «Ак Барс» сыграет в Риге на «Кубке Латвийской железной дороги».Следующий матч «Ак Барс» сыграет в Риге на «Кубке Латвийской железной дороги».Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

17 августа«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче со счётом 2:1 в овертайме. Матч прошел в Нижнекамске.

Счет в игре открыли «барсы» за четыре минуты до конца игры: первую шайбу за казанский клуб забросил Фисенко. «Нефтехимик» отыгрался через 50 секунд, когда Рыбаков выстрелил в девятку ворот Рейдеборна. В овертайме исход игры решил бросок нападающего «Ак Барса».

− Победа всегда приятна. Жаль, конечно, что есть у нас такие моменты – мы и в последней игре турнира в Казахстане пропустили на последних секундах, здесь вели в счёте, три минуты оставалось. Нашей команде надо доводить такие матчи до конца, играть посолиднее, но пока так происходит. Всё-таки тяжеловатая игра была, не могу сказать, что мы были на хорошем коньке. Тяжёлый матч, но их тоже нужно играть – в сезоне подобного будет очень много, – приводит слова главного тренера казанцев Дмитрия Квартального пресс-служба клуба.

Следующий матч «Ак Барс» сыграет в Риге на «Кубке Латвийской железной дороги» 20 августа с минским «Динамо», начало – в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцы стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных
В Казани вандалы изрисовали набережную озера Кабан
В Казани завершились работы на месте утечки аммиака
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»