«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в овертайме

СЕГОДНЯ 01:06 2019-08-18T01:06:59+03:00

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17 августа«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче со счётом 2:1 в овертайме. Матч прошел в Нижнекамске.

Счет в игре открыли «барсы» за четыре минуты до конца игры: первую шайбу за казанский клуб забросил Фисенко. «Нефтехимик» отыгрался через 50 секунд, когда Рыбаков выстрелил в девятку ворот Рейдеборна. В овертайме исход игры решил бросок нападающего «Ак Барса».

− Победа всегда приятна. Жаль, конечно, что есть у нас такие моменты – мы и в последней игре турнира в Казахстане пропустили на последних секундах, здесь вели в счёте, три минуты оставалось. Нашей команде надо доводить такие матчи до конца, играть посолиднее, но пока так происходит. Всё-таки тяжеловатая игра была, не могу сказать, что мы были на хорошем коньке. Тяжёлый матч, но их тоже нужно играть – в сезоне подобного будет очень много, – приводит слова главного тренера казанцев Дмитрия Квартального пресс-служба клуба.

Следующий матч «Ак Барс» сыграет в Риге на «Кубке Латвийской железной дороги» 20 августа с минским «Динамо», начало – в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU