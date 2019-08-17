«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-17T14:46:09+03:00

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Казанский «Рубин» не успеет в текущем сезоне чемпионата России вернуться на «Казань Арену». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Издание отмечает, что подготовить стадион к футбольным матчам не удастся. Сейчас внутри арены готовят сцену и площадку для церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. Турнир пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

Отмечается, что самого поля уже нет. О состоянии систем дренажа, обогрева и полива пока неизвестно. Источник утверждает, что на восстановление газона в бюджете WorldSkills прописана сумма в 90 миллионов рублей.

Напомним, что футбольный «Рубин» начал сезон на Центральном стадионе. Это связано с проведением на «Казань Арене» церемонии открытия и закрытия. Ближайший матч пройдет завтра. Команда из столицы Татарстана примет тульский «Арсенал». Начало встречи – 14:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU