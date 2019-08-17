В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-17T13:40:13+03:00

Машина проехала по Кремлевской дамбе со стороны улицы Сибгата Хакима. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Казани нашли водителя, который катал подругу на крыше своего автомобиля.

27 июля в соцсетях появилось видео, на котором видно как белый ВАЗ 2114 едет по Кремлевской дамбе со стороны улицы Сибгата Хакима, а из переднего пассажирского окна высунулась девушка.

Позже было установлено, что за рулем находился 20-летний житель Высокогорского района Татарстана. Как рассказал сам парень, он вез пассажирку и на крыше отечественного автомобиля.

– В отношении водителя составлены административные материалы по статьям «Перевозка людей вне кабины автомобиля» и «опасное вождение ТС», - сообщил «КП-Казань» командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин.

ИСТОЧНИК KP.RU