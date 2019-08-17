2019-08-17T15:20:18+03:00
Происшествия

На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака

Причина аварии – вышедший из строя радиатор охладителя
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: из материалов пресс-служб.Фото: из материалов пресс-служб.
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На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака. Авария произошла накануне из-за вышедшего из строя радиатора охладителя.

В результате был разгерметизирован трубопровод с аммиаком, и на территорию цеха вышло большое количество газообразного аммиака. После перекрытия основных запорных арматур подача вещества в трубопровод была остановлена.

Затем спасатели осаждили пары аммиака распяленными струями воды. Работа производилась в костюмах изолирующего типа, в спецкостюмах для химической защиты, так как аммиак обладает ещё и поражающим действием на кожу.

– Работы продолжаются и сейчас так как придельная допустимая концентрация вещества ещё не снижена до безопасной, - сообщили в ПАСФ «РегионСпас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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