На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака
На казанском молочном комбинате продолжают устранять последствия утечки аммиака. Авария произошла накануне из-за вышедшего из строя радиатора охладителя.
В результате был разгерметизирован трубопровод с аммиаком, и на территорию цеха вышло большое количество газообразного аммиака. После перекрытия основных запорных арматур подача вещества в трубопровод была остановлена.
Затем спасатели осаждили пары аммиака распяленными струями воды. Работа производилась в костюмах изолирующего типа, в спецкостюмах для химической защиты, так как аммиак обладает ещё и поражающим действием на кожу.
– Работы продолжаются и сейчас так как придельная допустимая концентрация вещества ещё не снижена до безопасной, - сообщили в ПАСФ «РегионСпас».
ИСТОЧНИК KP.RU