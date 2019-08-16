В Татарстане два подростка с битой напали на бизнесмена в его же квартире

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-16T17:54:29+03:00

Больше всего досталось родственнику предпринимателя - мужчину оглушили и пять раз ударили в голову отверткой

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Нападение на квартиру в Набережных Челнах произошло 14 августа. Туда ворвались два подростка в шапочках-масках. Битой они оглушили мужчину, снимавшего эту квартиру, и пять раз ударили его отверткой в голову.

Пока они требовали от мужчины денег, из соседней комнаты вышел его родственник - хозяин квартиры и местный бизнесмен. Подростки попытались расправиться и с ним, но тот получив нескольких ударов битой, сумел отобрать ее. Тогда подростки в масках сбежали с места происшествия.

Искать их долго не пришлось. 15-летний и 16-летний парни работали у избитого ими бизнесмена - мужчина торговал арбузами на местном рынке.

Задержанные подростки свою вину признали. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

- Решается вопрос об избрании в отношении них одной из предусмотренных законом мер пресечения, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU