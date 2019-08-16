На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака
Сообщение об утечке аммиака с Казанского молочного комбината поступило в экстренные службы 16 августа в 14.20. По первоначальной информации, со склада готовой продукции по адресу: улица Арбузова, 7, произошла утечка опасного вещества.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали на безопасное расстояние персонал склада. Так что получилась 50-метровая зона.
- Причины происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве.
На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака.предоставлено пресс-службой
Еще до приезда спасателей сотрудники молочного комбината перекрыли вентиль. Истечение аммиака прекращено. Угрозы для населения нет. Ликвидацией занимается ПАСФ «РегионСпас».
ИСТОЧНИК KP.RU
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