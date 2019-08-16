2019-08-16T19:02:07+03:00
Происшествия

На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Сообщение об утечке аммиака с Казанского молочного комбината поступило в экстренные службы 16 августа в 14.20. По первоначальной информации, со склада готовой продукции по адресу: улица Арбузова, 7, произошла утечка опасного вещества.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали на безопасное расстояние персонал склада. Так что получилась 50-метровая зона.

- Причины происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве.

На территории Казанского молочного комбината произошла утечка аммиака.предоставлено пресс-службой

Еще до приезда спасателей сотрудники молочного комбината перекрыли вентиль. Истечение аммиака прекращено. Угрозы для населения нет. Ликвидацией занимается ПАСФ «РегионСпас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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