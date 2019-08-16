Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-16T18:08:11+03:00

В мероприятии примут участие музыканты из 11 стран мира

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Житель Зеленодольска, выпускник ГИТИСа Данил Буранов представит Россию на международном конкурсе «Новой волне» в Сочи. В 2014 году молодой человек стал победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а после поучаствовал в шоу «Голос».

Данил Буранов обошел 148 своих претендентов на участие. Его и московскую музыкальную группу «Давинчи» жюри признало лучшим, в состав которого вошли Филипп Киркоров, Игорь Крутой и Анастасия Мухина.

«Новая волна 2019» пройдет с 24 по 29 августа. В мероприятии примут участие музыканты из 11 стран мира: Азербайджана, Албании, Армении, Испании, Италии, Кубы, Латвии, Молдовы, США, Украины и России.

ИСТОЧНИК KP.RU