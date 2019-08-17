2019-08-17T10:43:43+03:00
Общество

В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже

Для полетов нужно подавать заявки
Наиля ГАЛИМОВА
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За нарушение правил использования воздушного пространства полагается штраф.За нарушение правил использования воздушного пространства полагается штраф.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Татарстане число полетов дронов без соответствующих разрешений снизилось более чем в три раза.

– В 2018 году было зафиксировано 20 случаев полетов без разрешений. В этом на сегодня выявлено только шесть нарушителей. Есть люди, которые покупают беспилотные летательные аппараты, но даже не знают, что нужно подавать заявки на полеты, – рассказал журналистам на пресс-конференции замначальника Управления госавианадзора по ПФО Альберт Сафин.

К слову, за нарушение правил использования воздушного пространства возлагается административная ответственность в виде штрафов: от 30 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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