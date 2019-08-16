К 100-летию ТАССР в Казани возведут Соборную мечеть

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-16T16:52:57+03:00

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В 2020 году в Татарстане отпразднуют 100-летие образования ТАССР. На заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования знакового события, замредседателя правительства России Виталий Мутко сообщил, что план подготовки к нему будет состоять из 4 разделов, и в нем отразят 75 мероприятий.

Так, один из разделов будет посвящен культурно-просветительским и социально значимым событиям. Другой – строительству и благоустройству. В частности, в Казани возведут Соборную мечеть, и в ближайшее время завершат восстановление храма Казанской иконы Божией Матери. В целом все мероприятия рассчитаны на 2019-2020 годы.

В сам год юбилея в новое здание переедет и Национальная библиотека Татарстана, завершится ремонт здания бывшего Рабочего (Алафузовского) театра, где разместится театр «Созвездие-Йолдызлык».

Также планируется открытие социально-значимых объектов культурно-спортивной сферы, парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU