В Татарстане отчима, насиловавшего пасынка в течение 7 лет, приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-16T16:27:58+03:00

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В Сармановском районном суде вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в совершении 99 эпизодов преступлений - "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и попытке покушения на такое же преступление.

В ходе следствия и суда выяснилось, что с весны 2012 года мужчина пытался сначала изнасиловать своего старшего пасынка - 10-летнего мальчика. Но тот активно сопротивлялся, затем домой вернулись родственники, и он оставил ребенка в покое.

Но спустя два месяца отчим смог совершить секс-насилие над младшим, семилетним, пасынком. С тех пор и до 2019 года он насиловал ребенка избивая или угрожая ему. Мальчик решился рассказать обо всем матери только недавно.

От дачи показаний мужчина отказался. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Получили наказание и четверо работников школы, где учился мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU