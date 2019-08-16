В Марий Эл в аварии пострадали мать и ее пятилетняя дочь

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-16T14:54:19+03:00

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15 августа в 17.00 на 127 километре автодороги "Вятка", по предварительным данным, 58-летний водить грузовика КАМАЗ с прицепом грубо нарушил правила дорожного движения во время проезда по перекрестку неравнозначных дорог. Он не уступил дорогу автомобилю Toyota Rav 4, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки - 37-летняя женщина и ее 5-летняя дочь. Они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU