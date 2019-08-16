2019-08-16T17:27:27+03:00
Спорт

«Зенит-Казань» проведет два предсезонных турнира

Игры пройдут в Минске и Санкт-Петербурге
Наиля ГАЛИМОВА
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Официальный сезон для «Зенита» начнётся 17 сентября.Официальный сезон для «Зенита» начнётся 17 сентября.Фото: Алина НИЗАМОВА
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«Зенит-Казань» перед началом сезона проведет два турнира. Первый месяц предсезонной подготовки волейболисты традиционно находятся в Казани, проводя тренировки на песке, в бассейне, в игровом и тренажерном зале.

А 28 августа команда отправится в Минск, где примет участие в предсезонном турнире памяти Чайлытко. Ранее казанцы трижды выигрывали этот турнир - в 2010, 2014 и 2018 годах.

С 4 по 8 сентября «Зенит-Казань» сыграет на Мемориале Платонова в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие сразу семь клубов суперлиги. Помимо «Зенита-Казань», это «Белогорье», «Газпром-Югра», «Динамо-ЛО», «Зенит» СПб, «Урал», «Югра-Самотлор» и финский «Иску».

Официальный сезон для «Зенита» начнется 17 сентября домашними играми Кубка России с «Динамо-ЛО», «Енисеем», «Грозным», «Трансгаз-Ставрополем» и «Владимиром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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