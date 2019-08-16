В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Авария с участием двух отечественных легковушек произошла 15 августа в 12.00 в Волжском районе Марий Эл. По предварительным данным, 32-летний водитель "Лады Гранта" на втором километре объездной дороги возле Волжска грубо нарушил правила дорожного движения - он не убедился в безопасности маневра, когда решил повернуть налево.
В этот момент в него на встречке врезался второй автомобиль "Лада Гранта", которым управлял 31-летний водитель.Он, в свою очередь, также грубо нарушил ПДД - он следовал в попутном направлении и решил обогнать первый автомобиль по встречке.
В результате травмы различной степени тяжести получили три пассажира обоих автомобилей, в том числе 8-летний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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