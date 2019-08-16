2019-08-16T17:01:05+03:00
Происшествия

В Татарстане поймали международную группу мошенников, которые обчищали пенсионерок

Своих жертв они караулили около отделения банка [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В полицию Нижнекамска обратилась 66-летняя горожанка. Оно сообщила, что днем около отделения банка проспекте Строителей неизвестный мужчина похитил у нее 3 тысячи рублей.

По словам пенсионерки, она сняла деньги и пошла в аптеку. На улице к ней подошел мужчина и поднял с земли нечто похожее на пачку купюр. Он предложил женщине отойти в сторону. В этот момент к ним подбежал прохожий, он заявил, что именно он потерял те деньги, которые были подняты с земли.

Мужчина потребовал пенсионерку показать содержимое ее сумки и карманов. Та и достала деньги и передала их мошеннику. Тот, пересчитал их и вернул. Но как оказалось не все. Женщина обнаружила пропажу части суммы, когда аферисты уже ушли.

Полицейские даже не успели выслушать пенсионерку до конца, как в отдел с таким же заявлением обратилась еще одна женщина. Она вышла из того же отделения банка и была обманута по такой же схеме. Ущерб в этом случае составил 40 тысяч рублей.

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. Полицейские вычислили на какой машине передвигались злоумышленники. Их в итоге «по горячим следам» задержали в Бугульме.

В Татарстане поймали международную группу мошенников, которые обчищали пенсионерок.МВД по РТ

Выяснилось, что 43-летний гражданин Украины, 62-летний житель Липецкой области и 50-летний гражданин Казахстана причастны еще и краже 23-тысяс рублей у пенсионерки из Набережных Челнов.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям: «Мошенничество» и «Кража». Установлено, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в Нижегородской области и Чувашии, - сообщили в МВД Татарстана. - Всех, кто пострадал от действий подозреваемых просьба обращаться по телефону «02» или на «телефон доверия» 291-20-02.

Фото: МВД Татарстана

Фото: МВД Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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