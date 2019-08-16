2019-08-16T15:09:41+03:00
Общество

Активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Еду, медикаменты, игрушки и хозяйственные принадлежности привезли в зеленодольский приют активисты партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив Татарстана и волонтерами добровольческого движения «DаDобро».

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

- В августе во всем мире отмечается Всемирный день бездомных животных, и мы приурочили наш визит сюда к этому дню. Мы решили оказать посильную помощь этому приюту и привезти питание, медикаменты, хозяйственные принадлежности. Мы хотим обратить внимание людей на проблемы животных, потому как нужно помогать «братьям нашим меньшим», - рассказал доцент КФУ, сторонник партии «Единая Россия» Виктор Сидоров.

В течение недели активистами организован сбор медикаментов, кормов, игрушек для животных, а также прогулки и общение с питомцами в приютах.

На сегодняшний день в приюте содержится более 400 собак и около 40 кошек. Директор приюта «Кот и пес» Альберт Галиев отметил, что животных чаще всего забирают в весенне-летний период, как правило, это не более 10 питомцев в месяц.

- Наша работа заключается в том, чтобы спасать животных, кто-то инвалидам помогает, кто-то малоимущим, а мы животным. В приюте собрались люди, которым небезразлична судьба брошенных животных, - подчеркнул Альберт Галиев.

Он отметил, что основной целью приюта для животных является не только забота о животных, но и их стерилизация для того, чтобы популяция бездомных животных не росла.

Акция - это напоминание широкой общественности о проблеме ответственного отношения к животным и необходимости принимать активное участие в их судьбе.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Акция «Лучший друг», направленная на помощь приютам в Татарстане, стартовала 12 августа и приурочена к 17 августа - Всемирному дню бездомных животных. Можно принести в дар животным необходимые вещи или забрать питомца домой, а также помочь своими силами: построить новые вольеры в питомниках, сделать репост в соцсетях о животных, которым требуется помощь. Кстати, во время посещения зеленодольского питомника замруководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Анастасия Исаева взяла себе собаку из приюта «Кот и пес».

Активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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