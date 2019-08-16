Worldskills 2019 в Казани: МТС обеспечила 100% покрытие «Казань Экспо» высокоскоростным мобильным интернетом

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-16T13:22:56+03:00

Он будет бесперебойно работать также в крытых наземных переходах между аэропортом и станцией аэроэкспресса, в фудкортах и даже парковках

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Компания МТС выступила основным застройщиком телекоммуникационной инфраструктуры на главной площадке проведения соревнований мирового чемпионата по рабочим профессиям Worldskills 2019 – выставочном центре «Казань Экспо». Совокупные инвестиции составили 45 миллионов рублей.

В итоге МТС обеспечила 100% внутреннее покрытие высокоскоростным мобильным интернетом. Он будет бесперебойно работать также в крытых наземных переходах между аэропортом и станцией аэроэкспресса, в фудкортах и даже парковках.

Для этого была проведена масштабная работа: проведены выделенные линии оптоволокна, расширены транспортные каналы МТС, запущена сеть дополнительных базовых станций, а также проведена дополнительная настройка оборудования. Что обеспечит непрерывность голосовых сервисов и высокие скорости мобильного интернета даже в периоды максимальных нагрузок на сеть.

- МТС провела значительные работы в самые сжатые сроки, обеспечив отличное качество скоростной сети на территории выставочного центра, чтобы десятки тысяч посетителей могли активно пользоваться мобильными сервисами: снимать потоковое видео, делиться впечатлениями в социальных сетях, работать с почтой, общаться с коллегами, читать новости в сети. Уверен, новая выставочная территория станет точкой притяжения ключевых российских и мировых событий, это значит, что построенная сеть станет основой деловых коммуникаций участников мероприятий, – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

ИСТОЧНИК KP.RU