В эту субботу, а также воскресенье, ряд домов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-16T14:05:27+03:00

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

Изменить размер текста: A A

Так, 17 августа с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Кировском районе Казани по адресам: ул.Горсоветская, 29, ул.Дежнева, 1 (школа №67), ул.Поперечно-Базарная, 57 (общежитие), 59 (общежитие).

На это же время без света оставят жителей Московского района по адресам: ул.Бондаренко, 33, ул.Декабристов, 8, 10, ул.Солдатская, 3, ул.Чистопольская 1, 3, 3а (детский сад №376), 5, 7.

Кроме того, в субботу с 8.00 до 17.00 без электричества оставят дома в Ново-Савиновском районе: пр.Амирхана, 23, ул.Меридианная, 11, 12, 14, ул.Четаева, 29 (гимназия №155), 58, 60, 60а (детский сад №99), 62, 66, пр.Ямашева, 61, 67.

А в воскресенье, 18 августа, с 8.00 до 20.00 отключение света вновь произойдет в Кировском районе по адресам: ул.Адмиралтейская, 1-17, ул.Горсоветская, 29, ул.Дежнева, 1 (школа №67), ул.Мало-Московская, 17 (детский сад №30), 24-37, ул.Поперечно-Базарная, 57 (общежитие), 59 (общежитие), ул.Урицкого, 4-12, ул.Клары Цеткин, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU