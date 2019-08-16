В Казани состоится предпремьерный показ фильма «Эбигейл»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-16T14:35:45+03:00

Фильм рассказывает о молодой девушке Эбигейл, которая живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни

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21 августа в Казани состоится предпремьерный показ приключенческого фильма «Эбигейл». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Алмаз Гранд Синема». В официальный прокат же картина выйдет 22 августа.

Фильм рассказывает о молодой девушке Эбигейл, которая живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком.

Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром.

Эбби понимает, что ее отец может быть жив. Чтобы разыскать его, она идет наперекор властям, и инспекторы Отдела Безопасности начинают за ней охоту. Девушку укрывают у себя повстанцы – подпольное движение борцов за освобождение города.

Но ее собственная цель – разыскать отца, которого она очень любит. Ради этого Эбигейл предстоит преодолеть множество приключений и опасностей. Этот путь перевернет ее представления о магии, о мире, в котором она живет, и о самой себе.

ИСТОЧНИК KP.RU