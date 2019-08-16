В Казани мужчина попытался потушить три автомобиля и попал в больницу
Пожар на дворовой автопарковке произошел 15 августа в 22.15 напротив дома №14 на улице 1 Мая в Кировском районе столицы республики. Загорелись сразу три автомобиля - салон отечественной «Лады Калины», прицеп автомобиля «КамАЗ» и погрузчика «Мустанг». Общая площадь пожара составила три квадратных метра.
В результате пострадал 47-летний мужчина. Он попытался до приезда пожарных погасить огонь. С ожогами правой руки второй степени его госпитализировали в ожоговый центр РКБ.
- Предварительная причина пожара – неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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