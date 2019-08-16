В Татарстане во время пожара пенсионерка получила ожоги 80% тела
Пожар в деревянном доме на улице Невского в Альметьевске, где проживает 86-летняя пенсионерка, произошел 15 августа в 21.45. О возгорании сообщили соседи, которые и начали тушить огонь. Хозяйку горящего дома спасли очевидцы, они и вызвали медиков.
К приезду пожарных дом полыхал открытым пламенем. Отстоять его не удалось.
- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
Женщина получила ожоги тела 2 степени - 80%. Больше всего пострадали дыхательные пути. Она была госпитализирована в ЦРБ Альметьевска. Состояние оценивается как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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