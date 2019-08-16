2019-08-16T12:57:41+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара пенсионерка получила ожоги 80% тела

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Пожар начался поздно вечеромПожар начался поздно вечеромФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в деревянном доме на улице Невского в Альметьевске, где проживает 86-летняя пенсионерка, произошел 15 августа в 21.45. О возгорании сообщили соседи, которые и начали тушить огонь. Хозяйку горящего дома спасли очевидцы, они и вызвали медиков.

К приезду пожарных дом полыхал открытым пламенем. Отстоять его не удалось.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

Женщина получила ожоги тела 2 степени - 80%. Больше всего пострадали дыхательные пути. Она была госпитализирована в ЦРБ Альметьевска. Состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24