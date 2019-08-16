2019-08-16T12:27:57+03:00
Происшествия

В Чебоксарах 18-летнего студента будут судить за смертельное избиение бездомного

Молодой человек совершил новое преступление, когда находился на испытательном сроке за грабеж
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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18-летнего жителя Чебоксар, являющегося студентом одного из местных техникумов, будут судить за гибель бездомного.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 16 декабря прошлого года в столице Чувашии молодой человек из хулиганства жестоко избил в подъезде дома 55-летнего бездомного.

Его без сознания утром обнаружил одна из местных жительниц. Она вызвала «скорую». Потерпевшего госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей, 24 апреля мужчина скончался в больнице, так и не придя в сознание.

- Поскольку ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за грабеж и особо тяжкое преступление совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору суда, условный срок ему отменили и отправили в колонию. Расследование же нового уголовного дела завершено, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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