В Марий Эл иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
Ребенок получила телесные повреждения
Фото: УГИБДД Марий Эл
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В четверг, 15 августа, в поселке Параньга произошёл наезд автомобиля на 9-летнюю девочку. Ребенок на велосипеде выезжала со двора, когда ее сбила иномарка Mitsubishi Pajero.
Водитель пытался совершить экстренное торможение, но не успел. Девочка получила телесные повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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