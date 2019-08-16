В Марий Эл иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-16T15:42:41+03:00

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В четверг, 15 августа, в поселке Параньга произошёл наезд автомобиля на 9-летнюю девочку. Ребенок на велосипеде выезжала со двора, когда ее сбила иномарка Mitsubishi Pajero.

Водитель пытался совершить экстренное торможение, но не успел. Девочка получила телесные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU