2019-08-16T13:11:41+03:00
Общество

В Казани часть набережной озера Кабан на время закрыли для посетителей

Настил палубных покрытий обрабатывают защитной декоративной пропиткой
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации набережной озера КабанФото: пресс-служба администрации набережной озера Кабан
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Палубные покрытия набережной озера Кабан временно закрыты для посетителей. Их настил сейчас обрабатывают защитной декоративной пропиткой.

- Это необходимо делать регулярно для сохранности настила и его дальнейшего эксплуатации. Масла предотвращают деформацию, защищают поверхность дерева от влаги и грязи, - сообщает администрация набережной.

После того, как все участки будут обработаны, их оставят на 12 часов до полного высыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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