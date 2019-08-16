В Казани часть набережной озера Кабан на время закрыли для посетителей
Настил палубных покрытий обрабатывают защитной декоративной пропиткой
Фото: пресс-служба администрации набережной озера Кабан
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Палубные покрытия набережной озера Кабан временно закрыты для посетителей. Их настил сейчас обрабатывают защитной декоративной пропиткой.
- Это необходимо делать регулярно для сохранности настила и его дальнейшего эксплуатации. Масла предотвращают деформацию, защищают поверхность дерева от влаги и грязи, - сообщает администрация набережной.
После того, как все участки будут обработаны, их оставят на 12 часов до полного высыхания.
ИСТОЧНИК KP.RU