2019-08-16T11:06:08+03:00
Политика

16 августа в Казани прибыл вице-премьер России Виталий Мутко

В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
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Он в том числе проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.Он в том числе проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.Фото: Александр ГЛУЗ
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В эту пятницу в Казань прибыл вице-премьер России Виталий Мутко. В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Поездка рабочая. В ее рамках Мутко проведет в республике ряд правительственных совещаний.

Одним из первых в эту пятницу станет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР. Оно пройдет в Казанской Ратуше.

Также в местном Кремле вице-премьер России обсудит вопросы выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Но до этого он в столице Татарстана посетит ЖК «Весна» и Горкинско-Ометьевский лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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