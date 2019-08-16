16 августа в Казани прибыл вице-премьер России Виталий Мутко
В эту пятницу в Казань прибыл вице-премьер России Виталий Мутко. В аэропорту его встречал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Поездка рабочая. В ее рамках Мутко проведет в республике ряд правительственных совещаний.
Одним из первых в эту пятницу станет заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР. Оно пройдет в Казанской Ратуше.
Также в местном Кремле вице-премьер России обсудит вопросы выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Но до этого он в столице Татарстана посетит ЖК «Весна» и Горкинско-Ометьевский лес.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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