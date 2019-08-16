Жители Нижнекамска поделились с «Единой Россией» идеями для Стандарта татарстанского двора

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-16T10:47:09+03:00

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В среду, 14 августа, в Нижнекамске в рамках акции «День «Единой России» руководитель исполкома татарстанского отделения партии Андрей Кондратьев встретился с жителями одного городских микрорайонов. Он обсудил с нижнекамцами проект Стандарта татарстанского двора, который необходимо разработать в рамках подготовки новой республиканской программы «Наш двор» по ремонту и благоустройству придомовых территорий.

Татарстан с 2015 года вплотную занимается благоустройством общественных пространств – парков, скверов, набережных, бульваров, аллей и центральных площадей сельских населенных пунктов. На эти цели из бюджета республики ежегодно выделяется более 1,5 млрд рублей. Благодаря этому республика входит в топ всероссийского рейтинга качества городской среды. Впрочем, в «Единой России» считают, что это не повод почивать на лаврах: от благоустройства парков и центральных улиц пора переходить к ремонту дворов многоквартирных домов. В последние годы поток обращений в партию с просьбами заняться дворовым благоустройством растет.

– У Татарстана есть все необходимое, чтобы начать этот масштабный проект, – отметил в среду на встрече с жителями Нефтекамска руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев. – В республике накоплен хороший опыт в обустройстве дворов: за последние пять лет на эти цели было направлено 5,5 млрд рублей. Это позволило привести в порядок 1704 двора общей площадью 3,5 млн кв. метров. Однако дворов в республике гораздо больше. Поэтому «Единая Россия» в апреле обратилась к Президенту РТ с предложением разработать новую республиканскую программу «Наш двор», чтобы привести в порядок дворы многоквартирных домов в каждом районе и городе Татарстана. Рустам Минниханов нас поддержал. Он дал поручение правительству просчитать экономику программы, а к «Единой России» обратился с отдельным поручением: обсудить с людьми проект Стандарта татарстанского двора.

Вместе с жителями Андрей Кондратьев обсудил на ситуационном плане план обустройства двора, где проходила встреча. Люди охотно делились идеями: где должны пройти внутридворовые проезды, как правильно распланировать парковочные места, чтобы пространства хватило всем, как улучшить детскую площадку, чтобы на ней нашлось место и мамам с детьми, и подросткам, которые хотели бы заниматься спортом на открытом воздухе. И конечно, много идей было насчет озеленения.

Своим позитивным опытом поделились нижнекацы из дома по ул. Вокзальная, 2А: местные жители вместе с управляющей компанией занялись благоустройством двора еще несколько лет назад – по собственной инициативе. На домовом совете решилиотказаться от стандартных клумб с оградками и сформировать современные зеленые газоны. Вместе с УК спилили 30 старых тополе, которые каждый год не давали покоя аллергикам, а вместо них купили саженцы голубых елей, туй, сосен, лип, рябины. Соседи охотно подключились к разведению декоративных кустарников – спиреи, лапчатки, сирени и розы. Парковочные места распределили по справедливости, с уважением отнеслись к ветеранам и первостроителям. Для каждого подъезда закупили декоративные вазоны под цветы, установили новые современные скамейки – и двор ожил.

Фото: Из материалов пресс-службы

Эти усилия не остались без поддержки: дом и двор, обновленные силами жильцов, СТОС и УК, получили грантовую поддержку, благодаря которой была приобретена новая безопасная игровая площадка.

– Я рад, что такой двор в Нижнекамске – не один, – отметил Андрей Кондратьев. – Не меньше усилий в благоустройство вкладывают и жители Спортивной, 13, и многих других дворов. Когда видишь, что люди стараются, то и помогаешь с удовольствием. Предвосхищая вопросы, скажу: те дворы, где в предыдущие годы уже проходили мероприятия по благоустройству, новая дворовая программа не обойдет стороной. Это было бы несправедливо. В каждом дворе всегда есть, что улучшить.

Фото: Из материалов пресс-службы

Партийный проект «День «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. «Дни «Единой России» проходят ежемесячно – каждый раз в новом муниципальном районе республики. В рамках проекта в районы выезжают депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ: они встречаются с общественными активистами и жителями, обсуждают актуальные для территорий проблемы, чтобы включиться в работу по их решению. В среду, 14 августа, в «День «Единой России» в Нижнекамске действовало 12 дискуссионных площадок. В проекте принял участие секретарь Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, который встретился с рабочими завода цельнометаллокордных шин, посетил спортшколу «Батыр» и обсудил с педагогами скорое открытие новой школы №37 на 1000 мест в мкрн. 45 Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU