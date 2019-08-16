2019-08-16T09:26:33+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный мужчина кидался в полицейского чайником и сковородой

Уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" передано в суд
Лика ИСАЕВА
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Мужчина швырнул сковородку в участковогоМужчина швырнул сковородку в участковогоФото: Из материалов пресс-службы
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Житель Медведевского района республики нажил себе проблемы сам. Началось все с того, что он не платил за коммунальные услуги и в один прекрасный день к нему домой пришли сотрудники полиции и организации Мариэнерго. 35-летнему хозяину квартиры разъяснили, что за неуплату потребляемой электроэнергии у него отключат свет. Мужчина был пьян и решил побороться за право включать свет. Он начал ругаться с участковым, затем бросался в него бытовыми предметами - сковородой и чайником. Страж порядка увернулся от летающих предметов, но разбушевавшийся мужчина ударил его локтем в щеку, так полагают в СУ СКР Марий Эл.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Его уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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