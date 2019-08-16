2019-08-16T08:28:17+03:00
Общество

В Чебоксарах пройдет соревнования профмастерства таксистов

Победитель представит Чувашию на Всероссийских соревнованиях в Сочи
Лика ИСАЕВА
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Соревнования пройдут в пятницу, 16 августаСоревнования пройдут в пятницу, 16 августаФото: Из материалов пресс-службы
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Каждый лицензированный таксист Чувашии может побороться за звание "Лучший водитель такси в России" на Всероссийском конкурсе, финал которого пройдет в октябре в Сочи . Но перед этим надо заслужить звание лучшего таксиста на местном уровне. 16 августа за право считаться Лучшим таксистом Чувашии поборются водители Чебоксар и всей республики.

Организаторы конкурса - минтранс России и Общественный совет по развитию такси в регионах России. Цель проведения такого конкурса - выявления лучших водителей такси в стране, повышение престижа профессии и распространения положительного опыта высокого качества оказываемых услуг в этой сфере.

По условиям состязания всем участникам предстоит пройти четыре тура: по оценке теоретических знаний ПДД, знаний по истории родного региона. Во время демонстрации своего водительского мастерства участники будут соревноваться по скоростному маневрированию и плавности вождения на легковом автомобиле такси на время.

Победителя регионального этапа ждут на финальных состязаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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