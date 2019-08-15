В Казани на неделю перекроют улицу Фучика
Ограничение связано с ремонтом на путепроводе
Проезд для транспорта будет закрыт ежедневно с 9.00 до 19.00 часов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Казани с 16 по 23 августа частично ограничат движение по улице Фучика.
Проезд для транспорта будет закрыт ежедневно с 9.00 до 19.00 часов по правой стороне улицы. Так, проехать нельзя будет на участке от улицы Закиева до улицы Минская, при движении в сторону улицы Минская.
Ограничение связано с проведением ремонта на путепроводе, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU