В Казани на неделю перекроют улицу Фучика

СЕГОДНЯ 18:41 2019-08-15T18:41:59+03:00

Проезд для транспорта будет закрыт ежедневно с 9.00 до 19.00 часов. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Казани с 16 по 23 августа частично ограничат движение по улице Фучика.

Проезд для транспорта будет закрыт ежедневно с 9.00 до 19.00 часов по правой стороне улицы. Так, проехать нельзя будет на участке от улицы Закиева до улицы Минская, при движении в сторону улицы Минская.

Ограничение связано с проведением ремонта на путепроводе, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU