Президент и министр внутренних дел Татарстана открыли обновленное отделение полиции «Столбище»

15 Авг. 19:59 2019-08-15T19:59:02+03:00

Он находится в Лаишевском районе Татарстана

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В Лаишевском районе Татарстана президент республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин открыли после капремонта здание отделения полиции «Столбище».

– Хорошие условия для личного состава – это залог надежности безопасности и оперативности, – передает слова Рустама Минниханова пресс-служба МВД Татарстана.

Артем Хохорин в свою очередь подчеркнул, что обновление здания стало возможным благодаря вниманию руководства республики к проблемам ведомства, связанным с материально-техническим оснащением, и помощи в их решении.

ИСТОЧНИК KP.RU