Президент и министр внутренних дел Татарстана открыли обновленное отделение полиции «Столбище»
Он находится в Лаишевском районе Татарстана
Фото: пресс-служба МВД Татарстана.
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В Лаишевском районе Татарстана президент республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин открыли после капремонта здание отделения полиции «Столбище».
– Хорошие условия для личного состава – это залог надежности безопасности и оперативности, – передает слова Рустама Минниханова пресс-служба МВД Татарстана.
Артем Хохорин в свою очередь подчеркнул, что обновление здания стало возможным благодаря вниманию руководства республики к проблемам ведомства, связанным с материально-техническим оснащением, и помощи в их решении.
ИСТОЧНИК KP.RU