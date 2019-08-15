В Татарстане построят распределительный центр крупного интернет-магазина за 5 миллиардов рублей
Он разместится на ТОСЭР Зеленодольска
Центр создаст в регионе порядка 5 тысяч рабочих местФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Зеленодольска построят распределительный центр крупного интернет-магазина Wildberries. Объект за 5 миллиардов рублей планируют закончить в 2020 году. Он создаст в регионе порядка 5 тысяч рабочих мест.
Отмечается также, интернет-магазин продолжит открывать в республике пункты выдачи заказов. Соответствующее соглашение в четверг, 15 августа, подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и представитель Wildberries.
ИСТОЧНИК KP.RU