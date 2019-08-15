2019-08-15T19:01:44+03:00
Общество

За 5 лет консолидированный бюджет Татарстана в отрасли образования превысил 100 миллиардов рублей

Таким образом, он вырос на треть
Наиля ГАЛИМОВА
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До конца года в республике планируют сдать еще 5 школ.До конца года в республике планируют сдать еще 5 школ.Фото: Алина НИЗАМОВА
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За 5 лет консолидированный бюджет отрасли образования Татарстана вырос на треть и превысил сумму в 100 миллиардов рублей. Об этом на августовском совещании работников образования и науки заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, за 5 лет было построено 33 школы на 16 тысяч учащихся, 150 детских садов почти на 22 тысячи мест, капитально отремонтированы 711 образовательных организаций.

До конца 2019 года в республике планируют сдать еще 5 школ и 3 пристроя к ним более чем на 6 500 учащихся, а также 28 детских садов на 6 070 мест, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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