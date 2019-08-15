2019-08-15T18:02:46+03:00
Происшествия

В Казани на улице Лебедева прохожие нашли скелет человека

Останки, предположительно, принадлежат пропавшему в 2017 году мужчине
Олег ЛУГОВОЙ
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По факту находки проводится доследственная проверка.По факту находки проводится доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне утром в столице Татарстана около дома на улице Лебедева прохожие нашли скелет человека. По данному факту проводится доследственная проверка.

Предположительно, данные останки принадлежат мужчине, который пропал летом 2017 года. Он ушел из дома и не вернулся обратно.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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