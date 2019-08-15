В Казани на улице Лебедева прохожие нашли скелет человека

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-15T18:02:46+03:00

Останки, предположительно, принадлежат пропавшему в 2017 году мужчине

Изменить размер текста: A A

Накануне утром в столице Татарстана около дома на улице Лебедева прохожие нашли скелет человека. По данному факту проводится доследственная проверка.

Предположительно, данные останки принадлежат мужчине, который пропал летом 2017 года. Он ушел из дома и не вернулся обратно.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU