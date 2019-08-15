В Набережных Челнах разыскивают 70-летнего мужчину, страдающего болезнью Альцгеймера

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-15T16:48:07+03:00

Анатолий Кашаев вышел из своей квартиры 13 августа и пропал

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В Набережных Челнах начались активные поиски 70-летнего Анатолия Кашаева. Мужчина вышел из своей квартиры по адресу: Новый город, дом 30/16 13 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Родственники отмечают, что пропавший страдает болезнью Альцгеймера.

Анатолий ростом 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. На момент пропажи он был одет в бежевую куртку из тряпичного материала, серые брюки, светло-коричневые сандалии и темно-серую кепку.

Всех, кто имеет информацию о местоположении Анатолия Кашаева просьба сообщить об этом в полицию или по телефону: 8 917 915 86 85 (ПСО Челны Поиск "Василиса").

ИСТОЧНИК KP.RU