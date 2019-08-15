Президент Татарстана и глава МВД республики вручили полицейским ключи от новых служебных машин

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-15T16:16:04+03:00

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В этот четверг на территории выставочного центра «Казань Экспо» президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МВД республики Артем Хохорин вручили полицейским ключи от новых служебных машин.

Так, 78 автомобилей получили участковые и подразделения ГИБДД Татарстана.

- Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью – это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать вам всю необходимую поддержку, - отметил во время церемонии Рустам Минниханов.

В свою очередь глава МВД Татарстана Артем Хохорин поблагодарил руководство республики за содействие и постоянную поддержку ведомства.

Фото: МВД Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU