Президент Татарстана и глава МВД республики вручили полицейским ключи от новых служебных машин
В этот четверг на территории выставочного центра «Казань Экспо» президент Татарстана Рустам Минниханов и глава МВД республики Артем Хохорин вручили полицейским ключи от новых служебных машин.
Так, 78 автомобилей получили участковые и подразделения ГИБДД Татарстана.
- Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью – это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать вам всю необходимую поддержку, - отметил во время церемонии Рустам Минниханов.
В свою очередь глава МВД Татарстана Артем Хохорин поблагодарил руководство республики за содействие и постоянную поддержку ведомства.
Фото: МВД Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU