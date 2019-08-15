2019-08-15T15:11:30+03:00
Общество

В Татарстане на Курбан-байрам-2019 принесли в жертву почти 22 тысячи животных

Духовное управление мусульман республики подвело итоги праздника
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На Курбан-байрам-2019 для жертвенного заклания животных только в Казани было организовано 16 специальных площадок. Также в Татарстане забой производили еще на шести подобных точках: Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь, Нижнекамск и Альметьевск.

На всех них в жертву принесли 11 560 животных. Однако, согласно опросам среди жителей республики, в личных хозяйствах Татарстана это было как минимум еще 10 266 баранов. Таким образом, на Курбан-байрам-2019 в республике были принесены в жертву 21 826 животных. Сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Также, по данным благотворительного фонда «Закят», в дни праздника, например, нуждающимся, семьям, сиротам, интернатам, реабилитационным центрам и хосписам было роздано больше мяса, чем планировалось – вместо 5 тонн все 5,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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