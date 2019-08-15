С 19 августа на месяц закроют участок дороги в Пестречинском районе Татарстана

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-15T15:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пестречинском районе Татарстана на месяц - с 19 августа по 19 сентября, закрывается для движения транспорта автодорога Пестрецы-Чита-Янцевары. Проехать нельзя будет на участке от 5 до 12 километра. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Татарстана, причина ограничения в том, что на этот период там запланирован ремонт.

Объехать водители смогут по автодорогам «Волга», «Волга»-Кулаево-Пестрецы и М-7 «Волга»-Отар Дубровка-Казыли. Так что автомобилистам необходимо заранее планировать свой маршрут на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU