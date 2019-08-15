«Я выбираю небо-2019» в Казани: где и на какое время перекроют дороги

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-15T14:41:19+03:00

В день проведения праздника в городе введут ограничение на движение транспорта

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В это воскресенье, 18 августа, в Казани пройдет праздник «Я выбираю небо-2019» приуроченный ко Дню авиации. Он состоится на площадке около Центра семьи «Казан». На время праздника, согласно распоряжению Исполкома столицы Татарстана, в том районе перекроют движение транспорта.

Так, с 14.00 до 21.00 ограничение будет действовать:

- в обе стороны улицы Сибгата Хакима – от пересечения с улицы Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова;

- в обе стороны улицы Бондаренко – от дома №3 на улице Сибгата Хакима до примыкания к проезжей части.

В этот период времени будет также ограничен доступ людей на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

Кроме того, на территории акватории реки Казанка запретят использовать различные лодки, в том числе парусные, прогулочные, спортивные суда, а также гидроциклы и байдарки. Данное ограничение будет действовать с 12.00 до 20.00 от моста Миллениум до Кировской дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU