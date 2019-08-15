2019-08-15T14:15:38+03:00
Происшествия

В Казани по факту гибели ребенка из-за пожара возбудили уголовное дело

11-мальчика спасли вместе с его семьей, однако в больнице он скончался
Олег ЛУГОВОЙ
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Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По факту пожара, который произошел этой ночью в Казани на втором этаже дома №28 на улице Космонавтов возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, пожарные спасли четверых человек, среди которых был 11-летний мальчик. Все они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы. Однако, несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался в больнице.

По предварительным данным следствия, пожар начался в квартире 87-летней женщины из-за неисправности нагревательного прибора. Пенсионерка тут же вышла в подъезд. Ее соседи с пятого этажа – 42-х и 41-летние супруги, а также их 11-летний сын, почувствовав запах дыма, покинули свою квартиру и начали спускаться по лестнице и также получили отравление.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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