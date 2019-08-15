В Татарстане мужчину будут судить за разврат двух девочек

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-15T13:31:10+03:00

Он попросил их снимать происходящее на камеру своего мобильного телефона

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По обвинению в развратных действиях 31-летний житель Удмуртии дожидается суда в камере СИЗО.

Как следует из материалов уголовного дела, 2 июня этого года мужчина приехал в татарстанский Агрыз. Там в лесопосадке двух девочек в возрасте 14-ти и 12-ти лет. Приезжий попросил их кое-что снять на его мобильный телефон. Дети согласились. Вот только во время съемки мужчина совершил те самые развратные действия в отношении девочек. Дети тут же выбросили телефон и сбежали. Они обо всем рассказали своим родителем, которые тут же обратились в полицию.

При этом в тот же день те самые девочки заметили подозреваемого спокойно гуляющим по городским улицам. Дети проследили за ним и запомнили номер машины, за руль которой сел мужчина. Его они и сообщили полицейским.

Спустя два дня мужчину задержали в Удмуртии. Он сам отдал правоохранителям свой телефон с записью, сделанной девочками в Татарстане.

- Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU