16 августа жителей шести районов Казани на день оставят без электричества

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-15T12:35:25+03:00

В ряде домов отключат свет из-за планового ремонта и тех обслуживания на сетях

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В эту пятницу с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе Казани свет отключат в домах №№24 и 26 по улице Баумана.

В свою очередь, с 8.00 до 20.00 в Кировском районе обесточат дома по адресам: ул.2-я Юго-Западная, 35, ул.Бабушкина, 12-25, ул.Передовая, 16-36, ул.Поперечно-Базарная, 45-60, ул.Ягодинская, 23-37.

На это же время свет пропадет в Московском районе: ул.2-я Юго-Западная, 36, ул.Декабристов, 8, 10, ул.Ленская, 5, ул.Солдатская, 3, ул.Чистопольская, 1, 3, 5.

А с 8.00 до 17.00 его не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул.Абсалямова, 14, 16, 26, 26а, 28, 30, 32, ул.Четаева, 66, 68.

Также в Приволжском районе по адресам: ул.Гарифьянова, 38б, ул.Зорге, 70, 72, 74, 76, 78, ул.Мавлютова, 12, 16, 18, 20, 22, пр.Победы, 56, 58, 60, 62 корп.1-4, 66, 68, 70, 72, ул.Сафиуллина, 12. В поселке Борисково света не будет в домах по ул.Авангардная, 171б, 187, ул.Глазунова, 6, 8, 8 корп.1, 10, на улицах 2-я Нижнекамская, Башкирская, Нижнекамская, Пожарная.

Затронет отключение электричества и поселок Мирный: ул.Яшь Кыч 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, а также дома по улицам 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская, Рубежная.

Помимо этого, с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе, а именно коснется это домов поселка Большие Дербышки по улицам Заречная, Новая, Окружная и Лотфуллы Фаттахова, а также домов поселка Султан Ай.

ИСТОЧНИК KP.RU