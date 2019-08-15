2019-08-15T12:15:11+03:00
Экономика

С начала 2019 года жители Татарстана взяли кредитов на 164,8 миллиарда рублей

За предыдущий аналогичный период эта цифра была меньше на 15,9%
Алина ГАБДУЛИНА
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Татарстанцы начали чаще брать потребительские кредитыТатарстанцы начали чаще брать потребительские кредитыФото: Олег ЗОЛОТО
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За первые шесть месяцев 2019 года жители Татарстана взяли кредитов на общую сумму в 164,8 миллиарда рублей. За предыдущий аналогичный период эта цифра была меньше на 15,9%. Такие данные огласило республиканское отделения Центробанка.

В частности, татарстанцы начали чаще брать потребительские кредиты – 126,8 миллиарда рублей.

Доля просроченной задолженности же, в свою очередь, составила 3,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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