2019-08-15T11:58:16+03:00
Общество

В Татарстане ищут родственников летчика-истребителя Александра Крупнова

Он пропал без вести 25 февраля 1943 года в районе Таманского залива
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Истребитель ЛАГГ-3, сбитый фашистами, был обнаружен в июле 2019 года в Таманском заливеИстребитель ЛАГГ-3, сбитый фашистами, был обнаружен в июле 2019 года в Таманском заливе
Изменить размер текста:

В Татарстане начались поиски родственников уроженца Казани, летчика-истребителя Александра Крупнова. Он пропал без вести 25 февраля 1943 года в районе Таманского залива. Сейчас же поисковики нашли его самолет.

Истребитель ЛАГГ-3, сбитый фашистами, был обнаружен в июле 2019 года в Таманском заливе. Он лежит на дне кабиной пилота вниз.

- В ближайшее время самолет планируется поднять со дня Таманского залива и извлечь останки летчика, которые впоследствии будут переданы в Татарстан для захоронения, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сам истребитель будет восстановлен, а после установлен как памятник погибшим летчикам на территории Темрюкского района Краснодарского края.

Поиском родных Крупнова занимается благотворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского пролива».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл новый корпус психоневрологического интерната строят с опережением графика
«Я выбираю небо-2019» в Казани: где и на какое время перекроют дороги
В Казани по факту гибели ребенка из-за пожара возбудили уголовное дело
С 17 августа в Марий Эл откроется осенний сезон охоты
В Татарстане мужчину будут судить за разврат двух девочек
В Чувашии мамой стала первая в республике «девочка из пробирки»
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
16 августа жителей шести районов Казани на день оставят без электричества
С начала 2019 года жители Татарстана взяли кредитов на 164,8 миллиарда рублей
Казанский «Рубин» оштрафован на 1 миллион рублей, а Роман Шаронов – на 200 тысяч
В Марий Эл пьяный парень на иномарке сбил пешехода
В Советском районе Казани в домах, школах и детсадах на сутки отключат воду
Наказ нижнекамцев исполнен: Фарид Мухаметшин встретился с рабочими завода ЦМК-шин и осмотрел новую школу «Тема 37»
В Казани после пожара в больнице скончался 11-летний мальчик
В Татарстане прокуратура заставила «Закрома» заплатить своим работникам долг в 3,5 миллиона рублей
С начала 2019 года в Марий Эл курильщики нанесли пожарами ущерб на 5 миллионов рублей
В Чувашии глава сельского поселения на внедорожники обвиняется в ДТП с пострадавшим: 18-летний парень так и не пришел в себя