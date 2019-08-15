В Татарстане ищут родственников летчика-истребителя Александра Крупнова

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-15T11:58:16+03:00

Истребитель ЛАГГ-3, сбитый фашистами, был обнаружен в июле 2019 года в Таманском заливе

Он пропал без вести 25 февраля 1943 года в районе Таманского залива

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В Татарстане начались поиски родственников уроженца Казани, летчика-истребителя Александра Крупнова. Он пропал без вести 25 февраля 1943 года в районе Таманского залива. Сейчас же поисковики нашли его самолет.

Истребитель ЛАГГ-3, сбитый фашистами, был обнаружен в июле 2019 года в Таманском заливе. Он лежит на дне кабиной пилота вниз.

- В ближайшее время самолет планируется поднять со дня Таманского залива и извлечь останки летчика, которые впоследствии будут переданы в Татарстан для захоронения, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сам истребитель будет восстановлен, а после установлен как памятник погибшим летчикам на территории Темрюкского района Краснодарского края.

Поиском родных Крупнова занимается благотворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Берега Керченского пролива».

ИСТОЧНИК KP.RU