2019-08-15T12:56:41+03:00
Спорт

Казанский «Рубин» оштрафован на 1 миллион рублей, а Роман Шаронов – на 200 тысяч

Причина тому – исполнение обязанностей главного тренера
Наиля ГАЛИМОВААлина ГАБДУЛИНА
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«Рубин» сам часто представлял Шаронова как исполняющего обязанности главного тренера«Рубин» сам часто представлял Шаронова как исполняющего обязанности главного тренераФото: Алина НИЗАМОВА
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Контрольно-дисциплинарная комиссия российского футбольного союза оштрафовала казанский «Рубин» и старшего тренера Романа Шаронова.

Причина тому – «систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера» Шароновым и действия клуба по представлению его в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера, когда формально главным тренером казанцев заявлен испанец Эдуардо Докампо с тренерской лицензией Pro.

Так, команда должна выплатить штраф в 1 миллион рублей, а сам тренер - 200 тысяч. Также в РФС предупредили, что в случае повторного применения санкций к старшему тренеру «Рубина», союз в праве применить дисквалификацию сроком до 3 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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