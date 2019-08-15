Казанский «Рубин» оштрафован на 1 миллион рублей, а Роман Шаронов – на 200 тысяч
Контрольно-дисциплинарная комиссия российского футбольного союза оштрафовала казанский «Рубин» и старшего тренера Романа Шаронова.
Причина тому – «систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера» Шароновым и действия клуба по представлению его в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера, когда формально главным тренером казанцев заявлен испанец Эдуардо Докампо с тренерской лицензией Pro.
Так, команда должна выплатить штраф в 1 миллион рублей, а сам тренер - 200 тысяч. Также в РФС предупредили, что в случае повторного применения санкций к старшему тренеру «Рубина», союз в праве применить дисквалификацию сроком до 3 матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU