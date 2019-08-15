В Казани после пожара в больнице скончался 11-летний мальчик
Этой ночью в Казани в доме №28 на улице Космонавтов загорелась квартира, расположенная на втором этаже.
Прибывшие пожарные установили, что в одной из трех комнат горели вещи на площади 10 квадратных метров. Из квартиры были спасены четыре человека, в том числе 11-летний мальчик и женщина-пенсионер.
Взрослых с диагнозом «отравление продуктами горения» были госпитализированы в Горбольницу №7, ребенок – в детскую городскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, мальчик в итоге скончался.
- Причина пожара устанавливается. Предварительная версия произошедшего - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (аварийный режим работы электрообогревателя), - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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