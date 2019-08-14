Татарстанская «Единая Россия» через онлайн-сервис «МойДепутат» собрала за месяц более 4000 наказов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-14T18:03:59+03:00

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Сервис Татарстанской «Единой России» по прямой связи с избирателями «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» менее чем за месяц собрал 4079 наказов избирателей. В общей сложности в адрес партии уже поступило уже 12 тысяч наказов – через мобильные приемные, дворовые встречи и другие каналы сбора пожеланий избирателей. И работа по сбору наказов продолжается.

Почти месяц назад, 16 июля, на базе центральной Общественной приемной Татарстанской «Единой России» заработал интернет-сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН». Любой житель республики может в удобном формате – через сайт, по бесплатному телефону 8 (800) 201-1600 или через чат WhatsApp – поделиться своими предложениями с партией, оставить свой наказ. Обращения можно направить как в адрес всего республиканского отделения, так и конкретному кандидату, который представляет ту или иную отрасль или баллотируется от конкретного избирательного округа. В партии уверены, что переход к персональной ответственности позволит значительно повысить качество исполнения наказов.

Каждое обращение, поступившее на «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН», фиксируется сотрудниками колл-центра. В ежедневном режиме, с 9:00 до 21:00 на «горячей линии» дежурят кандидаты партийного списка «Единой России», которые перезванивают авторам наказов, чтобы уточнить необходимую информацию.

Председатель комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Светлана Захарова во вторник, 13 августа, провела уже второе дежурство в колл-центре и рассказала журналистам, как продвигается эта работа:

– У нас в партии все кандидаты равны: в дежурствах участвуют все, не взирая на номер в партийном списке, занятость и регалии, – сообщила Светлана Захарова. – В работе колл-центра приняли участие и Фарид Мухаметшин, и Владимир Чагин, и Альбина Насырова, и Марат Ахметов, и Юрий Камалтынов, и Андрей Кондратьев, и Татьяна Ларионова. Это очень полезная работа – как для жителей, так и для самих кандидатов. На сегодняшний день сервис «Мой депутат» собрал 4079 наказов и предложений от жителей республики. Большая часть из них - это вопросы благоустройства, строительства дорог, проблемы ЖКХ и вопросы социальной политики.

В этот же день свое первое дежурство в колл-центре «МОЙДЕПУТАТ» провел артист Татарского государственного академического театра им. Г.Камала, кандидат в депутаты Госсовета РТ от «Единой России» Рамиль Тухватуллин.

– Очень важно, что в процессе общения мы слышим эмоции человека. Я начал обзвон с вопросов культуры и искусства. Вопросы очень разносторонние. Радует активная гражданская позиция людей и то, что люди действительно болеют душой за развитие культуры. Народ слышит, понимает, с ним нужно разговаривать не на бюрократическом языке. Я считаю, что сейчас выбрана абсолютно правильная стратегия, – отметил Тухватуллин.

Стоит отметить, что сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» – это лишь один из каналов Татарстанской «Единой России» по сбору наказов для последующей работы в Госсовете РТ. Пожелания от избирателей также поступают в адрес партии через общественные приемные партии, во время дворовых встреч, также через мобильные приемные. По последним данным, за месяц интенсивной работы партия собрала около 12 тысяч наказов от избирателей. Для сравнения, это почти в пять раз больше, чем в 2014 году: во время прошлой кампании в адрес «Единой России» поступило 2500 обращений.

– Анализ поступающих наказов показывает, что более 80% из них – вопросы местного значения, – комментирует Светлана Захарова, – люди просят отремонтировать какой-то конкретный объект, помочь конкретной семье в трудной жизненной ситуации. Ко мне, например, обращаются с вопросами здравоохранения, льготного лекарственного обеспечения, льготного проезда для пенсионеров. Во время прошлого дежурства, например, звонили по поводу закрытия ряда пивных заведений. Наша работа – не только выслушать и помочь, но и «увидеть лес за деревьями»: выявить в потоке обращений общие для многих людей проблемы, для решения которых требуются системные меры со стороны законодательной и исполнительной власти. Именно этими проблемами наша партия займется в будущем Госсовете в первую очередь. Татарстанская «Единая Россия» слышит людей и готова работать на результат.

ИСТОЧНИК KP.RU