С начала 2019 года в Марий Эл курильщики нанесли пожарами ущерб на 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-14T19:20:31+03:00

В 2018 году за это же время ущерб был меньше, более 3 миллионов. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Из-за непотушенных сигарет в республике за это время погибло восемь человек

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С начала года в Марий Эл неосторожное обращение с огнем при курении более 60 раз становилось причиной пожаров. На них погибло восемь человек, а пятеро были травмированы.

Материальный ущерб от пожаров, случившихся из-за курильщиков, с начала 2019-го уже превысил 5 миллионов рублей. В прошлом году за этот период - более 3 миллионов.

МЧС Марий Эл напоминает, что следует: не курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, тушить ее только в пепельнице, не бросать спички и окурки на пол, не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты и внимательно следить за курящими домочадцами, особенно нетрезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU