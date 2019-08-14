С начала 2019 года в Марий Эл курильщики нанесли пожарами ущерб на 5 миллионов рублей
С начала года в Марий Эл неосторожное обращение с огнем при курении более 60 раз становилось причиной пожаров. На них погибло восемь человек, а пятеро были травмированы.
Материальный ущерб от пожаров, случившихся из-за курильщиков, с начала 2019-го уже превысил 5 миллионов рублей. В прошлом году за этот период - более 3 миллионов.
МЧС Марий Эл напоминает, что следует: не курить, лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, тушить ее только в пепельнице, не бросать спички и окурки на пол, не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты и внимательно следить за курящими домочадцами, особенно нетрезвыми.
ИСТОЧНИК KP.RU