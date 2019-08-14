В Казани провели первую для Татарстана операцию по удалению редкой опухоли мозга

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-14T16:54:52+03:00

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51-летняя жительница Казани обратилась к врачам с жалобой на боли в шеи и затылке, также у нее кружилась голова и немели руки. В итоге у нее была обнаружена гемангиобластома ствола головного мозга - редкая опасная опухоль.

Ее диагностируют лишь в 2-3% случаев всех новообразований головного мозга. При этом, по словам нейрохирургов МКДЦ, описанные выше симптомы не редко вводят в заблуждение некоторых врачей. Они начинают лечить пациентов совсем от других болезней. В итоге человек теряет драгоценное время. Чтобы выявить эту редкую опухоль нужно выполнить МРТ головного и спинного мозга.

Обычно пациентов с подобной гемангиобластомой отправляют лечиться в профильные федеральные центры. Однако жительница Казани решилась на операцию в МКДЦ столицы Татарстана.

В течение четырех часов 18 врачей боролись за ее здоровье. В итоге все прошло успешно. Уже через день женщина начала вставать, ходить, нормально есть и активно общаться.

- Операция не повлияла на жизненно важные функции женщины, как это зачастую бывает после вмешательств на стволе головного мозга, - сообщает пресс-служба МКДЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU