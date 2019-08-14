15 августа ряд в шести районах Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-14T15:42:12+03:00

Это связано с проведением запланированного ремонта и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Демьяна Бедного, 9, 42, ул.Латыпова, 66, 68, 70, 72, ул.Мало-Пугачевский овраг, 77, 91, ул.Нахимова, 2, 7, 8, 10-14, 16, 17, ул.Хороводная, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 70.

А с 8.00 до 20.00 электричества не будет в домах Кировского района по адресам: ул.2-я Юго-Западная, 35, ул.Бабушкина, 12-25, ул.Передовая, 16-36, ул.Поперечно-Базарная, 45-60, ул.Ягодинская, 23-37.

На это же время без него останутся дома Московского района: ул.2-я Юго-Западная, 36, ул.Блюхера, 9, ул.Воровского, 17, 19, ул.Восход, 2, 5, ул.Декабристов, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, пр.Ибрагимова, 2, 4, 6, 83а, 85, 87, 89, ул.Академика Королева, 2, 4, 6, 8, ул.Короленко, 11, 13, ул.Ленская, 5, ул.Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11в, ул.Черноморская, 3, 5, 9, ул.Энергетиков, 12, ул.Ямашева, 11, 15 корп.1, 15 корп.2.

Так же - с 8.00 до 17.00, света не будет и в Ново-Савиновском районе: ул.Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32, ул.Меридианная 7, 9, 11, ул.Четаева, 58, 60, 62, 66, 68, ул.Чистопольская, 15, 17, 19, 45.

Тогда же он пропадет в Приволжском районе: по ул.Братьев Касимовых, 6, 6а, 40а, ул.Даурская, 16,16а, ул.Рихарда Зорге, 89, 93, 95; поселок Борисково по адресам: ул.Авангардная, 171б, 187, ул.Глазунова, 6, 8, 8 корп.1, 10, а также по улицам 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Землемерная, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Техническая, Тихорецкая, Тульская, Цветочная; поселок Мирный по 2-му Рубежному переулку и улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Рубежная, Рубежная; поселок Поповка по улицам 1-я Тракторная и 4-я Тракторная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Царицынский бугор Советского района по адресам: ул.Бахетле, 40-58, 45-67, переулок Бахетле, 1-9, 2-18, ул.Кристальная, 55, 55а.

ИСТОЧНИК KP.RU