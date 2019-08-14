Еще не начали учиться, а уже знаем, когда отдыхать: в Татарстане стал известен график школьных каникул 2019/2020

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-14T15:05:52+03:00

От рекомендованного Минобразования Татарстана графика каникул 2019/2020 в каждой школе могут немного отклониться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это пока рекомендованное расписание от Минобразования республики

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В татарстанских школах еще не начался новый учебный год 2019/2020, а Минобразования республики уже разослала им рекомендованный график каникул.

Так, стало известно, когда дети будут отдыхать.

Самые ближайшие каникулы – осенние, продлятся с 30 октября по 6 ноября. Следующие за ними зимой - с 28 декабря по 8 января.

При этом первоклассники получат дополнительные выходные – с 5 по 11 февраля.

Весенние же каникулы в татарстанских школах рекомендовано объявить с 23 по 31 марта.

А далее в зависимости от расписания экзаменов последует продолжительный летний отдых.

Отметим, что от рекомендованного Минобразования Татарстана графика каникул 2019/2020 в каждой школе могут немного отклониться по договоренности с родителями учеников.

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ИСТОЧНИК KP.RU