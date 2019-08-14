Еще не начали учиться, а уже знаем, когда отдыхать: в Татарстане стал известен график школьных каникул 2019/2020
В татарстанских школах еще не начался новый учебный год 2019/2020, а Минобразования республики уже разослала им рекомендованный график каникул.
Так, стало известно, когда дети будут отдыхать.
Самые ближайшие каникулы – осенние, продлятся с 30 октября по 6 ноября. Следующие за ними зимой - с 28 декабря по 8 января.
При этом первоклассники получат дополнительные выходные – с 5 по 11 февраля.
Весенние же каникулы в татарстанских школах рекомендовано объявить с 23 по 31 марта.
А далее в зависимости от расписания экзаменов последует продолжительный летний отдых.
Отметим, что от рекомендованного Минобразования Татарстана графика каникул 2019/2020 в каждой школе могут немного отклониться по договоренности с родителями учеников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане школьные линейки в честь Дня знаний-2019 могут пройти в воскресенье
За уроки в выходной учителям обещают компенсацию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU