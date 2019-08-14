Казанский «Рубин» поможет развитию футбола в Ингушетии

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-14T16:01:52+03:00

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Казанский «Рубин» и Минспорта Ингушетии подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого документа планируется провести ряд товарищеских матчей между составами татарстанского клуба и Ингушетии.

Министр спорта региона Дауд Алхазуров отметил, что меморандум очень важен для Ингушетии, где есть школа-интернат, готовящая юных футболистов, которым после окончания обучения некуда идти. В рамках соглашения также планируется переводить детей в Казань, и если они смогут играть в юношеской сборной, это даст свои плоды для развития футбола в регионе.

– Мы знаем, что Ингушетия дает талантливых ребят российскому футболу, и мы хотели бы иметь возможность присутствовать в регионе и получать информацию о футболистах, которых здесь готовят, помогать республике. У нас прекрасные условия для развития и продвижения футболистов. Мы хотели бы, чтобы талантливые футболисты Ингушетии начинали свою карьеру в нашем клубе, - заявил, в свою очередь, исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба.

ИСТОЧНИК KP.RU